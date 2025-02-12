В России призвали срочно пересмотреть статью за самооборону

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Глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал срочно пересмотреть статьи УК РФ, касающиеся самообороны, после инцидента с охранником детского лагеря Павлом Червяковым.
По его словам, охранник детского лагеря в Нижегородской области Павел Червяков ударил стальной трубой наркомана, который ворвался на территории учреждения. После этого мужчина убежал, а после скончался в лесу. Червякова приговорили к 5,5 годам строгого режима, что Резяпов называл показателем неработающего закона.
Резяпов добавил, что Червяков воспитывает внучку, которая осталась без отца. Действия охранника он назвал осознанием долга перед детьми, который не позволил ему стоять в стороне, когда существовала угроза детям.
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«Ситуация с Павлом Червяковым — это наглядный пример того, как норма о необходимой обороне сегодня не работает. Человек, который защищал детей от наркомана, оказался за решеткой. Это не просто несправедливость, это сигнал, что срочно нужно пересматривать законодательство. Павел Борисович — не просто случайный человек, он отец погибшего Героя СВО», — посетовал лидер движения в беседе с NEWS.ru.
Резяпов добавил, что Червяков воспитывает внучку, которая осталась без отца. Действия охранника он назвал осознанием долга перед детьми, который не позволил ему стоять в стороне, когда существовала угроза детям.
«Суд расценил его действия как причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Однако мы настаиваем на переквалификации обвинения либо полном оправдании Червякова, учитывая обстоятельства произошедшего», — подчеркнул глава «Ветеранов России».Резяпов добавил, что соответствующие обращения уже направлены главе СК РФ Александру Бастрыкину и в Госдуму РФ.
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Данил Пономарев