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Племянника Екатерины Варнавы задержали в Мытищах за пособничество мошенникам

Фото: iStock/Rawf8

Фото: iStock/Rawf8

Племянника актрисы и телеведущей Екатерины Варнавы задержали в Мытищах за пособничество телефонным мошенникам. Парень должен был получить деньги от жертвы и передать их своим кураторам, пишет Mash.
Согласно сообщению, полицейские задержали 19-летнего Георгия Варнаву с поличным прямо в момент встречи с 87-летней пенсионеркой. Ранее мошенники по телефону убедили женщину снять все свои деньги со счетов и передать их курьеру для перевода на пресловутый «безопасный счет».

Но тут сотрудники банка сразу поняли, что пенсионерка стала жертвой обманной схемы, и вызвали полицию. После этого все общение бабушки со злоумышленниками проходило под контролем силовиков.



Женщина встретилась с курьером и передала ему 350 тысяч рублей. Пособника задержали. Им оказался Георгий Варнава. Возбуждено уголовное дело. Парню грозит до шести лет колонии. Однако сейчас следователи выясняют, знал ли Варнава о мошенничестве или же его использовали вслепую.

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#жертвы
Красноярская школьница родила недоношенного ребенка и выкинула в мусорный бак
12 февраля 2025, 14:15

Фото: iStock/vgen_Prozhyrko

В Красноярске 16-летняя школьница родила ребенка дома на 22-й неделе беременности и выбросила ребенка в мусорный бак. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на СК по региону.
Отмечается, что ребенок, несмотря на сильную недоношенность, родился живым. У самой же девушки открылось кровотечение после родов, и ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Когда медики спросили, где находится ребенок, школьница ответила, что отдала его прохожей женщине. На самом же деле она выбросила малыша в мусорный бак.

По факту убийства новорожденного ребенка собственной матерью заведено уголовное дело. Известно, что девушка живет в квартире с матерью, отчимом и братьями.

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RT: меру пресечения основателю iSpring Ускову изберут 12 февраля
12 февраля 2025, 13:35

Фото: istockphoto/Rawf8

Меру пресечения основателю iSpring Юрию Ускову изберут 12 февраля, сейчас он задержан на 48 часов. Об этом заявил замдиректора «Ричмедиа» (головная компания iSpring) Николай Зыков в разговоре с RT.
По его словам, Ускова задержали накануне, 10 февраля, когда тот выехал из дома. Основателя компании увезли на допрос, отметил заместитель, после чего он был официально задержан.
«Основателя IT-фирмы iSpring из Марий Эл Юрия Ускова задержали, предположительно, из-за покупки земель «по заниженной цене». Сам Усков не признает вину и считает, что дело завели из-за его публичной критики застройки зеленых рощ в Йошкар-Оле», — пишет RT.
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В России призвали срочно пересмотреть статью за самооборону
Резяпов призвал пересмотреть статью за самооборону после случая с Червяковым
12 февраля 2025, 13:32

Фото: iStock/Backiris

Глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал срочно пересмотреть статьи УК РФ, касающиеся самообороны, после инцидента с охранником детского лагеря Павлом Червяковым.
По его словам, охранник детского лагеря в Нижегородской области Павел Червяков ударил стальной трубой наркомана, который ворвался на территории учреждения. После этого мужчина убежал, а после скончался в лесу. Червякова приговорили к 5,5 годам строгого режима, что Резяпов называл показателем неработающего закона.
«Ситуация с Павлом Червяковым — это наглядный пример того, как норма о необходимой обороне сегодня не работает. Человек, который защищал детей от наркомана, оказался за решеткой. Это не просто несправедливость, это сигнал, что срочно нужно пересматривать законодательство. Павел Борисович — не просто случайный человек, он отец погибшего Героя СВО», — посетовал лидер движения в беседе с NEWS.ru.
Резяпов добавил, что Червяков воспитывает внучку, которая осталась без отца. Действия охранника он назвал осознанием долга перед детьми, который не позволил ему стоять в стороне, когда существовала угроза детям.
«Суд расценил его действия как причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Однако мы настаиваем на переквалификации обвинения либо полном оправдании Червякова, учитывая обстоятельства произошедшего», — подчеркнул глава «Ветеранов России».
Резяпов добавил, что соответствующие обращения уже направлены главе СК РФ Александру Бастрыкину и в Госдуму РФ.

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После видео с жестоким обращением с медведицей Вятой в цирке устроили проверку
Полиция не нашла признаков жестокого обращения с медведицей Вятой в цирке
12 февраля 2025, 13:13

Фото: iStock/davit85

Кемеровская полиция провела проверку в новокузнецком цирке после видео с жестоким обращением с медведицей Вятой, но не нашла признаков преступления предусмотренных соответствующей статьей УК РФ. Об этом сообщает региональное ГУ МВД. Проверку проводили после публикации нашумевшего видео в соцсетях.
«В ходе проверки животное по кличке Вята вывели на арену для осмотра. Полицейские отметили, что она была бодрая, визуально никаких травм они не заметили. Вдобавок хищницу заставили исполнить пару трюков и один номер с бубном из программы», — отмечает издание «Сiбдепо».
Тем временем московский Россельхознадзор оштрафовал владельца антикафе «Piggy Place» с минипигами. Как сообщает АГН «Москва», у владельца заведения отсутствовала лицензия на использование животных в развлекательных целях.
«На момент проведения проверки в зоокафе содержались восемь минипигов, в то время как лицензии на содержание животных в культурно-зрелищных целях Михайлова не имеет», — приводит агентство сообщение ведомства.
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#ветеринар
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Полицейский случайно застрелил напарника из табельного оружия в Черкесии
12 февраля 2025, 12:45

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Сотрудник полиции случайно застрелил своего напарника из табельного оружия в Черкесии, сообщает Mash.
По данным издания, Алан Орзалиев вызвал скорую помощь для погибшего 23-летнего Али Папшуова. Он рассказал, что мужчина крутил пистолет в руке и нечаянно выстрелил себе в голову.

Однако следователи провели проверку и выяснили, что с табельным оружием играл Орзалиев. Он забыл поставить пистолет на предохранитель и начал крутить его на пальце, случайно нажал на курок и прогремел выстрел. Пуля попала в голову напарнику.

На протяжении суток Али пытался убедить следователей, что не он убил напарника, однако позже во всем признался.

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