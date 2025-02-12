Племянника Екатерины Варнавы задержали в Мытищах за пособничество мошенникам

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Племянника актрисы и телеведущей Екатерины Варнавы задержали в Мытищах за пособничество телефонным мошенникам. Парень должен был получить деньги от жертвы и передать их своим кураторам, пишет Mash.
Согласно сообщению, полицейские задержали 19-летнего Георгия Варнаву с поличным прямо в момент встречи с 87-летней пенсионеркой. Ранее мошенники по телефону убедили женщину снять все свои деньги со счетов и передать их курьеру для перевода на пресловутый «безопасный счет».
Но тут сотрудники банка сразу поняли, что пенсионерка стала жертвой обманной схемы, и вызвали полицию. После этого все общение бабушки со злоумышленниками проходило под контролем силовиков.
Женщина встретилась с курьером и передала ему 350 тысяч рублей. Пособника задержали. Им оказался Георгий Варнава. Возбуждено уголовное дело. Парню грозит до шести лет колонии. Однако сейчас следователи выясняют, знал ли Варнава о мошенничестве или же его использовали вслепую.
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Но тут сотрудники банка сразу поняли, что пенсионерка стала жертвой обманной схемы, и вызвали полицию. После этого все общение бабушки со злоумышленниками проходило под контролем силовиков.
Женщина встретилась с курьером и передала ему 350 тысяч рублей. Пособника задержали. Им оказался Георгий Варнава. Возбуждено уголовное дело. Парню грозит до шести лет колонии. Однако сейчас следователи выясняют, знал ли Варнава о мошенничестве или же его использовали вслепую.
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Элина Позднякова