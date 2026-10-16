Двое жителей Камчатки выращивали коноплю в подмосковном дачном доме

16 октября 2026, 09:06

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Двух уроженцев Камчатского края в возрасте 32 и 35 лет задержали в Московской области по подозрению в культивации наркосодержащих растений. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Мужчины взяли в аренду дом в одном из СНТ у деревни Дроздово Ленинского округа и переоборудовали комнату на втором этаже под теплицу, а во второй комнате на биллиардном столе фасовали наркотики для продажи.





«При обыске в доме нашли кусты конопли, электронные весы, упаковочный материал и вещество растительного происхождения общим весом более трёх килограммов. Экспертиза показала, что вещество является марихуаной», — говорится в сообщении.