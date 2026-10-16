Двое жителей Камчатки выращивали коноплю в подмосковном дачном доме
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Двух уроженцев Камчатского края в возрасте 32 и 35 лет задержали в Московской области по подозрению в культивации наркосодержащих растений. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Мужчины взяли в аренду дом в одном из СНТ у деревни Дроздово Ленинского округа и переоборудовали комнату на втором этаже под теплицу, а во второй комнате на биллиардном столе фасовали наркотики для продажи.
«При обыске в доме нашли кусты конопли, электронные весы, упаковочный материал и вещество растительного происхождения общим весом более трёх килограммов. Экспертиза показала, что вещество является марихуаной», — говорится в сообщении.Против задержанных завели уголовное дело по двум статьям: «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».