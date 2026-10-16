19‑летний водитель без прав погиб при столкновении с автоукладчиком в Улан-Удэ
Смертельное ДТП зафиксировали в Улан‑Удэ. 19‑летний водитель без прав погиб при столкновении с автоукладчиком, сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.
Трагедия произошла сегодня около часа ночи. На улице Покровской водитель автомобиля «Тойота Карина» не справился с управлением и врезался в автоукладчик. По данным ГИБДД Бурятии, сила удара была настолько велика, что легковушка превратилась в груду металла. Молодой человек погиб на месте до приезда скорой помощи.
В Госавтоинспекции уточнили, что у водителя не было прав на управление транспортным средством. Сейчас сотрудники дорожной полиции продолжают выяснять все обстоятельства аварии.
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