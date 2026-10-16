19‑летний водитель без прав погиб при столкновении с автоукладчиком в Улан-Удэ

16 октября 2026, 05:59

В Улан-Удэ при столкновении с автоукладчиком погиб водитель

Фото: iStock/Anton Novikov

Смертельное ДТП зафиксировали в Улан‑Удэ. 19‑летний водитель без прав погиб при столкновении с автоукладчиком, сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.