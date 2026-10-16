Житель Камчатки изнасиловал 12-летнюю девочку

16 октября 2026, 04:58

Жителя Камчатки осудили на 12 лет на изнасилование ребёнка

Фото: iStock/fizkes

Суд вынес приговор 52‑летнему мужчине из города Елизово (Камчатский край). Его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней девочки.