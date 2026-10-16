Житель Камчатки изнасиловал 12-летнюю девочку
Суд вынес приговор 52‑летнему мужчине из города Елизово (Камчатский край). Его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней девочки.
Как сообщили 16 октября в пресс‑службе СУ Следственного комитета России по региону, речь идёт о внучке сожительницы осуждённого, которой на момент преступления не исполнилось 12 лет. Противоправное действие он совершил в апреле 2026 года в квартире мужчины в Елизово. По результатам психолого‑психиатрической экспертизы фигуранта дела признали вменяемым.
По решению суда мужчина отправится в колонию строгого режима на 12 лет. Кроме того, ему предстоит выплатить 300 тысяч рублей потерпевшей в качестве компенсации морального вреда.
Читайте также: