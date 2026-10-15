Во Франции при столкновении автобуса с поездом пострадали 19 человек
На французской стороне тоннеля под Ла‑Маншем грузовой поезд столкнулся с микроавтобусом. Об этом сообщает телеканал TF1 со ссылкой на представителей местных властей властей.
Авария случилась на въезде в тоннель. По предварительным данным, пострадавшим диагностировали травмы головы и рук. Состояние пятерых человек медики оценивают как тяжёлое. Сведения о погибших не поступали.
Из‑за происшествия движение поездов между Францией и Великобританией в обоих направлениях оказалось заблокировано. Затор сохраняется уже несколько часов.
Ранее в Европе авария унесла жизнь 49-летней туристки из Бразилии. Женщину обнаружили в перевернувшемся автомобиле без одежды.
Читайте также: