Двое жителей Подмосковья вышли в финал Премии «Россия – страна возможностей»
Двое жителей Московской области вошли в число финалистов Премии президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщили в пресс-службе одноимённой АНО.
Народное голосование за победителей стартовало 17 ноября и завершится 23 ноября. Из более чем 58 000 заявок, поступивших из всех регионов страны, экспертный совет отобрал 100 – по 10 в каждой из 10 номинаций. Жители России могут проголосовать в мини-приложении в мессенджере MAX.
Перед тем, как присоединиться к народному голосованию, можно познакомиться с историями всех кандидатов. В каждой номинации разрешено выбрать одного участника.
В числе финалистов народного голосования Премии президентской платформы «Россия – страна возможностей» – двое участников из Подмосковья.
Олег Артемьев – участник номинации «Медиа», инструктор-космонавт-испытатель первого класса центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Олег – автор и ведущий уникального космического медиа-проекта. В 2014 году он стал космонавтом-видеоблогером, создающим контент прямо с орбиты.
Андрей Богданов – участник номинации «Образование», исполнительный директор Фонда развития Физтех-школ. На базе Физтех-лицея им. П. Л. Капицы и МФТИ он создал основную образовательную платформу, которая уже включает более 20 проектов и охватывает свыше 85 000 участников из 70 регионов.
Чтобы поддержать финалистов, нужно перейти в мини-приложение в мессенджере MAX, познакомиться с анкетами участников и выбрать фаворита. В каждой из номинаций будет объявлен один победитель.
Итоги премии подведут на торжественной церемонии награждения в Мастерской управления «Сенеж» в декабре.
