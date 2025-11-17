Двое жителей Подмосковья вышли в финал Премии «Россия – страна возможностей»

17 ноября 2025, 18:30

оригинал Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Двое жителей Московской области вошли в число финалистов Премии президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщили в пресс-службе одноимённой АНО.