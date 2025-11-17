Форум «Созидатели» объединит 5000 молодых предпринимателей и специалистов
Более 5000 молодых предпринимателей и специалистов 22 ноября примут участие в итоговом событии года — форуме «Созидатели». Мероприятие пройдёт в Национальном центре «Россия» при поддержке СберБизнес, рассказали в пресс-службе Росмолодежи.
Здесь пройдет финал Всероссийской премии «Молодой предприниматель России». Победителей объявят в десяти номинациях — от «Науки и технологий» до «Социальной миссии» и «Креативных индустрий». Главный приз — 1 000 000 рублей от СберБизнес.
А еще на площадке проведут настоящий марафон инициатив, где молодые люди смогут презентовать проекты напрямую инвесторам, получить советы и поддержку для развития своего бизнеса.
На форуме планируют организовать толк-шоу с короткими монологами экспертов о карьерном и предпринимательском пути. Будет работать «Маркет молодых» с продукцией отечественных производителей.
Руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров отметил, что мероприятие «Созидатели» поможет вдохновить молодёжь на новые достижения и создать крепкий фундамент для будущего нашей страны.
Подробнее о форуме и регистрация — на официальном сайте.
Читайте также: