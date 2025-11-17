Форум «Созидатели» объединит 5000 молодых предпринимателей и специалистов

17 ноября 2025, 18:16

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодёжь»

Более 5000 молодых предпринимателей и специалистов 22 ноября примут участие в итоговом событии года — форуме «Созидатели». Мероприятие пройдёт в Национальном центре «Россия» при поддержке СберБизнес, рассказали в пресс-службе Росмолодежи.