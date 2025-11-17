Школьников и студентов Подмосковья пригласили на форум научной молодёжи

17 ноября 2025, 18:27

оригинал Фото: istockphoto.com/metamorworks

Всероссийский форум научной молодёжи «Шаг в будущее» состоится в Москве в марте будущего года. Принять участие в его работе приглашают школьников, а также студентов техникумов, колледжей и младших курсов вузов из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.





В рамках форума будут работать 52 тематические секции, состоится фестиваль молодых дизайнеров и модельеров, научно-техническая выставка, различные конкурсы и олимпиады, а также битва команд за Научно-технологический кубок России.





«В Подмосковье отбор на форум организуют региональные представительства программы «Шаг в будущее». Они действуют на базе одинцовского Десятого лицея, Ломоносовского лицея в Ногинске, лицея в Реутове, гимназии №2 в Краснознаменске и Центра образования №2 в Красноармейске», — говорится в сообщении.