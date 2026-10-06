Двоюродные братья из Смоленска устроили нарколабораторию на даче под Химками
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Лабораторию по производству мефедрона устроили в арендованном доме в СНТ у деревни Клушино округа Химки двое уроженцев Смоленской области — двоюродные братья в возрасте 29 лет и 31 года. У одного из братьев уже была судимость за наркотики. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
В дачном доме оперативники нашли лабораторное оборудование, прекурсоры, электронные весы, а также пластиковые ёмкости и канистры с химическими жидкостями и вёдра и контейнеры, наполненные порошкообразным веществом. Обоих арендаторов задержали.
«Эксперты провели исследование содержимого одного из вёдер. Оказалось, что это наркотик мефедрон общей массой свыше 3,6 килограмма. Остальное проверят в ходе следствия», — говорится в сообщении.Один из задержанных рассказал, что нашёл работу «варщиком» через мессенджер, а брат помогал ему с установкой оборудования. Наркотики планировалось продавать в Московской области через тайники-закладки.