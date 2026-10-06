Двоюродные братья из Смоленска устроили нарколабораторию на даче под Химками

06 октября 2026, 09:09

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Лабораторию по производству мефедрона устроили в арендованном доме в СНТ у деревни Клушино округа Химки двое уроженцев Смоленской области — двоюродные братья в возрасте 29 лет и 31 года. У одного из братьев уже была судимость за наркотики. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





В дачном доме оперативники нашли лабораторное оборудование, прекурсоры, электронные весы, а также пластиковые ёмкости и канистры с химическими жидкостями и вёдра и контейнеры, наполненные порошкообразным веществом. Обоих арендаторов задержали.





«Эксперты провели исследование содержимого одного из вёдер. Оказалось, что это наркотик мефедрон общей массой свыше 3,6 килограмма. Остальное проверят в ходе следствия», — говорится в сообщении.