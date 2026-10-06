Россиянин месяцами избивал малолетнюю дочь возлюбленной и поплатился
Жителя Первоуральска приговорили к 3,1 года лишения свободы и оштрафовали на 130 тысяч рублей за истязание несовершеннолетней дочери своей сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области в своем телеграм-канале.
По версии следствия, с 1 марта по 27 сентября 2025 года Анатолий Балахонов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, под предлогом воспитания и по малозначительным поводам систематически избивал ребенка. Мужчина наносил девочке удары по голове, шее, плечам и ногам, оскорблял ее и угрожал расправой.
В ходе заседания подсудимый так и не признался в содеянном, однако следствие собрало достаточно доказательств его вины.
Ранее сообщалось, что в поселке Коммаяк Ставропольского края задержали женщину, которая на протяжении четырех лет помогала мужу совершать насильственные действия сексуального характера в отношении трех приемных дочерей.
Читайте также: