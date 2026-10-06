Россиянин месяцами избивал малолетнюю дочь возлюбленной и поплатился

06 октября 2026, 09:02

Житель Первоуральска получил три года колонии за истязание дочери сожительницы

Фото: iStock/AMilkin

Жителя Первоуральска приговорили к 3,1 года лишения свободы и оштрафовали на 130 тысяч рублей за истязание несовершеннолетней дочери своей сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области в своем телеграм-канале.