Россиянка заморозила младенца заживо и получила срок
25-летнюю горе-мать из Новосибирска приговорили к двум годам колонии-поселения за убийство новорожденной дочери. Об этом сообщает ТАСС.
По версии следствия, трагедия произошла в феврале в одном из жилых домов в Ленинском районе. Девушка самостоятельно родила жизнеспособного ребенка, после чего поместила его в полимерный пакет и оставила на неотапливаемой веранде в опасном для жизни состоянии. В результате младенец погиб от общего переохлаждения организма, его тело нашли через несколько дней.
В областной прокуратуре отметили, что фигурантка скрыла факт родоразрешения от родственников и других людей. Суд признал ее виновной по статье 106 УК: «Убийство матерью новорожденного ребенка». В содеянном осужденная раскаялась лишь частично.
Ранее появились новые подробности об убийстве ребенка женщиной в Шереметьево.
Читайте также: