Двух попавших в ловушку на Истринском водохранилище лосей успешно спасли

17 июля 2025, 17:51

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

На Истринском водохранилище успешно завершена операция по спасению двух лосей. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.





Три дня назад во время сброса воды на гидроузле водохранилища были обнаружены два животных. Инспектор государственного охотничьего надзора Комлесхоза региона оперативно выехал на место и убедился, что лоси не в опасности – они могли уплыть так же, как и попали в ловушку.



«Чтобы дать лосям возможность уйти самостоятельно, уровень воды удерживали на отметке 20 см, обеспечивая им доступ к ней. В течение двух дней организовали подкормку животных. 17 июля, когда лоси ещё оставались в гидроузле, было решено мягко принудительно переместить их. Сотрудники управления государственного охотничьего надзора, МЧС и водоканала с помощью тентов и верёвок направили животных к водосбросу», – рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

