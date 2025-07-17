Достижения.рф

Двух попавших в ловушку на Истринском водохранилище лосей успешно спасли

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

На Истринском водохранилище успешно завершена операция по спасению двух лосей. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.



Три дня назад во время сброса воды на гидроузле водохранилища были обнаружены два животных. Инспектор государственного охотничьего надзора Комлесхоза региона оперативно выехал на место и убедился, что лоси не в опасности – они могли уплыть так же, как и попали в ловушку.

«Чтобы дать лосям возможность уйти самостоятельно, уровень воды удерживали на отметке 20 см, обеспечивая им доступ к ней. В течение двух дней организовали подкормку животных. 17 июля, когда лоси ещё оставались в гидроузле, было решено мягко принудительно переместить их. Сотрудники управления государственного охотничьего надзора, МЧС и водоканала с помощью тентов и верёвок направили животных к водосбросу», – рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.
В результате подин лось сразу вышел на берег, а второй выбрался на сушу позже. Сейчас оба сохатых находятся в безопасности в своей естественной среде.


Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0