Причиной обоих потушенных в Подмосковье лесных пожаров назвали поджоги
В Подмосковье за минувшие сутки ликвидировали два лесных пожара. Один из них потушен в Шатуре, другой – в Балашихе, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«В Шатурском участковом лесничестве система видеомониторинга выявила возгорание в 3 км от города Шатуры. Пожар более шести часов ликвидировали 14 человек и семь единиц спецтехники. В Кудиновском участковом лесничестве Ногинского филиала Мособллеса местные жители заметили в 50 м от микрорайона Купавна городского округа Балашиха очаг возгорания и позвонили по телефону 112. В тушении огня задействовали семь человек и две единицы техники. Все работы заняли чуть более часа», – рассказали в ведомстве.Причиной пожаров там назвали нарушения гражданами правил пожарной безопасности.
Подозреваемые в поджоге устанавливаются. Материалы направлены в надзорные органы, чтобы наказать виновных.
Как напомнили в подмосковном Комлесхозе, за поджог, вызвавший лесной пожар, последует административная и уголовная ответственность. Штраф для физлиц составит до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс. рублей; для юрлиц – до 2 млн рублей. Помимо этого, возможно лишение свободы на срок до 10 лет.