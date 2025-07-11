Причиной обоих потушенных в Подмосковье лесных пожаров назвали поджоги

11 июля 2025, 14:53

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Подмосковье за минувшие сутки ликвидировали два лесных пожара. Один из них потушен в Шатуре, другой – в Балашихе, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.







«В Шатурском участковом лесничестве система видеомониторинга выявила возгорание в 3 км от города Шатуры. Пожар более шести часов ликвидировали 14 человек и семь единиц спецтехники. В Кудиновском участковом лесничестве Ногинского филиала Мособллеса местные жители заметили в 50 м от микрорайона Купавна городского округа Балашиха очаг возгорания и позвонили по телефону 112. В тушении огня задействовали семь человек и две единицы техники. Все работы заняли чуть более часа», – рассказали в ведомстве.