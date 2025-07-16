Подмосковные охотники с начала года допустили более 160 нарушений

16 июля 2025, 15:47

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Подмосковье с начала года зафиксировали более 160 правонарушений в сфере охоты. Такие данные привели в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.







«Служба охотнадзора Комлесхоза возбудила 150 административных и 12 уголовных дел. Административные дела связаны с нарушениями правил охоты – например, с несоблюдением её сроков и порядка. Уголовные дела возбуждены по статье о незаконной охоте с крупным ущербом. В основном речь идёт о незаконной добыче лосей и оленей», – пояснил председатель Комлесхоза региона Алексей Ларькин.