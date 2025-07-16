Подмосковные охотники с начала года допустили более 160 нарушений
В Подмосковье с начала года зафиксировали более 160 правонарушений в сфере охоты. Такие данные привели в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Служба охотнадзора Комлесхоза возбудила 150 административных и 12 уголовных дел. Административные дела связаны с нарушениями правил охоты – например, с несоблюдением её сроков и порядка. Уголовные дела возбуждены по статье о незаконной охоте с крупным ущербом. В основном речь идёт о незаконной добыче лосей и оленей», – пояснил председатель Комлесхоза региона Алексей Ларькин.В ведомстве напомнили основные правила для охотников. В первую очередь, необходимы охотничий билет, путёвка, разрешения на хранение и ношение оружия, а также на добычу. Охота без этих документов или вне разрешённых сроков и мест незаконна.
Как подчеркнули в подмосковном Комлесхозе, за нарушение охотничьих правил предусмотрены штрафы от 500 до 4 тыс. рублей и лишение права охоты на один – два года.