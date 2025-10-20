Двух жителей Клина поймали на краже алюминиевых листов с теплотрассы

20 октября 2025, 09:17

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полицейские задержали в Клину двух местных жителей 39 и 50 лет, одного из которых ранее судили за убийство, по подозрению с кражи металла с надземной теплотрассы. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Сотрудники патрульно-постовой службы в ходе объезда территории заметили, что на Николоямской улице двое мужчин снимают с труб теплотрассы алюминиевые листы. Правоохранители остановили мужчин для проверки документов и вызвали следственную группу.





«В ходе осмотра у злоумышленников изъяли 20 алюминиевых листов, которые они успели снять с труб. Мужчины рассказали, что собирались сдать украденное в пункт приёма металлолома», — говорится в сообщении.