В Сети появилось первое интервью маньяка-кукольника Москвина из психбольницы
В Сети появилось первое интервью «маньяка-кукольника» Анатолия Москвина из психиатрической больницы. Как сообщает телеграм-канал SHOT, в ноябре его собираются выписать.
Около года назад это видео снял другой пациент психбольницы, друг и сосед Москвина. На камеру тот рассказывает, что «споткнулся по жизни», так как очень хотел дочь. Это стало причиной того, что он начал коллекционировать и мумифицировать мертвых девочек. Москвин выкапывал тела из могил и приносил к себе домой. Там он относился к ним, как к своим детям: общался с ними и воспитывал их.
«Да, у меня была коллекция девочек, коллекция кукол, коллекция одежды <...> Ну, споткнулся я по жизни. Очень хотел ребенка», — рассказывает 59-летний мужчина.По данным телеграм-канала, в последнее время состояние Москвина сильно осложнилось. Он почти перестал ходить, его речь замедлилась. Когда принудительное лечение завершится, его отправят на амбулаторное лечение в психоневрологический интернат. Однако, если кто-то из близких согласится стать его опекуном, Москвин сможет выходить из интерната в сопровождении.
Москвин заявлял, что надеется выйти на свободу под опеку своей «невесты», на которую якобы переписал свою квартиру после задержания. Но существованию этой возлюбленной нет подтверждений.
Кроме того, Москвин заявляет о нахождении в Нижнем Новгороде сатанистов* и ведьм, похожих на него, которые выкапывали из могил тела детей. Следователи проверили его слова после задержания, но так же не нашли им никакого подтверждения.