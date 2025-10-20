В Сети появилось первое интервью маньяка-кукольника Москвина из психбольницы

20 октября 2025, 08:34

Фото: iStock/eranicle

В Сети появилось первое интервью «маньяка-кукольника» Анатолия Москвина из психиатрической больницы. Как сообщает телеграм-канал SHOT, в ноябре его собираются выписать.





Около года назад это видео снял другой пациент психбольницы, друг и сосед Москвина. На камеру тот рассказывает, что «споткнулся по жизни», так как очень хотел дочь. Это стало причиной того, что он начал коллекционировать и мумифицировать мертвых девочек. Москвин выкапывал тела из могил и приносил к себе домой. Там он относился к ним, как к своим детям: общался с ними и воспитывал их.

«Да, у меня была коллекция девочек, коллекция кукол, коллекция одежды <...> Ну, споткнулся я по жизни. Очень хотел ребенка», — рассказывает 59-летний мужчина.