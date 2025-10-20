В Новосибирской области трое детей разрушили почти сотню надгробий на кладбище

20 октября 2025, 08:41

Фото: iStock/axeiz77

В селе Заливино Кыштовского района Новосибирской области трое детей устроили погром на кладбище, повредив более 80 надгробных памятников. Об этом сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале.





Как оказалось, участниками инцидента стали дети в возрасте от семи до девяти лет. Мотивы их поступка пока неизвестны.





«По данному факту организована уголовно-процессуальная проверка, ход и результаты которой поставлены на контроль в прокуратуре района. Прокурором также будет дана оценка работы органов системы профилактики Кыштовского района», — отметили в прокуратуре.