В Новосибирской области трое детей разрушили почти сотню надгробий на кладбище
В селе Заливино Кыштовского района Новосибирской области трое детей устроили погром на кладбище, повредив более 80 надгробных памятников. Об этом сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале.
Как оказалось, участниками инцидента стали дети в возрасте от семи до девяти лет. Мотивы их поступка пока неизвестны.
«По данному факту организована уголовно-процессуальная проверка, ход и результаты которой поставлены на контроль в прокуратуре района. Прокурором также будет дана оценка работы органов системы профилактики Кыштовского района», — отметили в прокуратуре.
В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства случившегося и степень ущерба.