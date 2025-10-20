Достижения.рф

В Лесосибирске школьница выпала из окна после травли из-за утечки личного фото

Фото: iStock/brizmaker

В Лесосибирске Красноярского края девятиклассница выпала из окна второго этажа школы во время уроков. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.



Подросток выжила, но получила серьезные травмы. Ее текущее состояние не уточняется. По словам очевидцев, в момент происшествия девочка кричала.

Сверстники рассказали, что незадолго до инцидента личное фото школьницы попало в интернет, после чего одноклассники начали ее травить. Родители пострадавшей ранее обращались в полицию. Обстоятельства случившегося выясняются.

Иван Мусатов

