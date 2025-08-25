В Чите девочка-подросток ослепла после ношения ночных линз

25 августа 2025, 08:16

Фото: iStock/Jens Rother

В Чите Иркутской области 16-летняя девочка полностью ослепла после четырехлетнего использования ночных ортокератологических линз. Об этом сообщила Ивано-Матренинская детская клиническая больница на своей странице во «ВКонтакте».