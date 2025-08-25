В Чите девочка-подросток ослепла после ношения ночных линз
В Чите Иркутской области 16-летняя девочка полностью ослепла после четырехлетнего использования ночных ортокератологических линз. Об этом сообщила Ивано-Матренинская детская клиническая больница на своей странице во «ВКонтакте».
По словам матери подростка, в июне дочь начала испытывать острую боль в обоих глазах после надевания линз. После этого она сняла их и больше не смогла открыть глаза, у нее началась светобоязнь и слезоточивость. В медицинском учреждении не выявили инфекций, однако диагноз девочки — язва роговицы, вызванная ношением линз.
В больнице отметили, что за прошлый год пять несовершеннолетних пациентов потеряли зрение из-за неправильного использования контактных линз. Офтальмолог Ольга Сафонова подчеркнула, что такие случаи чаще всего происходят с подростками в возрасте 14 — 16 лет, которые считают себя самостоятельными и игнорируют контроль со стороны родителей. Подростки часто не соблюдают необходимые гигиенические процедуры, долго носят линзы, купаются в них и пытаются снять их неаккуратно, что приводит к серьезным последствиям.
