В Индии жена спасла мужа из пасти крокодила с помощью сари
В Индии жена спасла мужа из пасти крокодила. Об этом пишет местная газета Deccan Herald.
Все произошло в деревне Мадхавапур штата Махараштра, когда 45-летний Сайф с женой и золовкой переходили канал вброд. Внезапно перед ними выскочил крокодил и выбрал своей жертвой мужчину. Сначала он вцепился в его ногу, а затем потащил в воду. Тогда женщина бросила мужу свое сари, за которое он смог ухватиться. На крики также прибежали окрестные жители и отогнали хищника палками. В итоге тому все же пришлось отпустить свою добычу.
Пострадавшего доставили в медицинский колледж Бахрайча. В настоящее время за его состоянием наблюдают врачи.
Представители лесного департамента объяснили, что из-за сильных дождей и паводка эти животные приблизились к населенным пунктам. Спасатели проводят операции по их отлову.
Отмечается, что в штате Уттар-Прадеш, по данным за прошедшей год, зафиксировано 12 нападений рептилий на людей, три из которых закончились летальным исходом. Экологи призывают ставить знаки с предупреждениями и ограждения в особо опасных местах.
