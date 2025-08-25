В Пушкине подожгли автомобиль бывшего риелтора

25 августа 2025, 08:47

Фото: iStock/GummyBone

В ночь на 25 августа в Пушкинском районе произошел инцидент, связанный с поджогом автомобиля местного жителя. По информации «Оперативное прикрытие», сообщение о возгорании иномарки поступило в полицию около 1 часа ночи.