В Пушкине подожгли автомобиль бывшего риелтора
В ночь на 25 августа в Пушкинском районе произошел инцидент, связанный с поджогом автомобиля местного жителя. По информации «Оперативное прикрытие», сообщение о возгорании иномарки поступило в полицию около 1 часа ночи.
Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили частично выгоревший Mercedes Benz 350, у которого был разрушен салон и разбито заднее стекло. С места происшествия была изъята бутылка с горючей жидкостью, что указывает на умышленный характер происшествия. Полицейские активно ищут записи с камер видеонаблюдения в окрестностях для установления личности поджигателей.
Владелец автомобиля, 63-летний мужчина, ранее занимавшийся риелторской деятельностью, уже подал официальное заявление в полицию. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту поджога. Правоохранительные органы продолжают проводить расследование, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.
