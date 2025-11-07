Двухмиллионную донацию крови в 2025 году зарегистрировали в Московской области

07 ноября 2025, 14:54

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В федеральной базе данных донорства крови и её компонентов появилась запись о двухмиллионной донации за текущий год. Её совершили в Московском областном центре крови, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Донорская кровь необходима для спасения пострадавших в ДТП, пациентов с травмами, ожогами, онкологических больных, недоношенных детей и других.

«В базе данных зарегистрировали уже 2 000 000 донаций за 2025 год. Символично, что этот рубеж преодолела мама, для которой забота о других – естественное состояние души. Она знает цену жизни и своим примером показывает, что донорство – это продолжение материнской заботы», – сказал главврач Московского областного центра крови Глеб Марнов.

«Эмоции зашкаливают! Приятно, что я не просто номерок в базе. Для меня это награда за однажды принятое решение сдавать кровь. С детства мама говорила мне об очень важной функции нашей с ней группы крови – первой отрицательной. Я поняла, что, когда вырасту, тоже смогу кому-то помогать и спасать жизни», – отметила совершившая двухмиллионную донацию Надежда Уткина.