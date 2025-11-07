В Подмосковье вакцинацию от гриппа прошли более миллиона детей

07 ноября 2025, 13:46

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше миллиона маленьких жителей Московской области прошли вакцинацию от гриппа в рамках сезонной прививочной кампании. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Привить ребёнка можно в детской поликлинике по месту прикрепления. Кроме того, мобильные медицинские бригады проводят вакцинацию в школах и детских садах региона.





«Осенью заболеваемость гриппом традиционно растёт. Важно защитить своих близких, особенно детей, от этой болезни. В этом поможет прививка. В настоящее время в Московской области прививку от гриппа получили более миллиона детей», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.