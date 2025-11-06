Съезд терапевтов Московской области объединил около 3000 участников
Министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин назвал IX Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области важной площадкой для обсуждения инноваций. По его словам, форум принимает более 3000 участников.
Форум стартовал в Доме правительства Подмосковья, Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М.Ф. Владимирского, других центральных больницах. Он проводится в рамках губернаторской программы «Здоровье Подмосковья».
«Московская область в девятый раз становится площадкой съезда терапевтов и иных специалистов. Это участковые, врачи общей практики, те, кто находятся на передовой, работают в поликлиниках, в первичном звене, в офисах врачебной практики и амбулаториях. Большое количество участников, более трёх тысяч человек, принимают площадки съезда. На них обсуждают все инновации и клинические рекомендаций. Участники прибыли не только из Подмосковья, но и из всей центральной части России. Приехали также коллеги из ближнего зарубежья», – рассказал Забелин журналистам.По его словам, съезд проходит в двух форматах – очном и по видеосвязи. Главная тема – цифровые технологии и использование искусственного интеллекта в первичном звене медицины.
На съезд собрались терапевты, врачи общей практики, кардиологи, пульмонологи, фтизиатры, гастроэнтерологи, гематологи, эндокринологи, отоларингологи, стоматологи, гинекологи, инфекционисты, а также медики скорой помощи, ординаторы и студены медвузов.