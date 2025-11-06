Искусственный интеллект в медицине обсуждают на Съезде врачей в Подмосковье

06 ноября 2025, 19:42

В Доме правительства Подмосковья и Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М.Ф. Владимирского стартовал IX Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области. В этом году его главная тема – «ИИ в медицине. Новые горизонты возможностей: глобальные перспективы и инновационные решения».





Съезд проводят в рамках губернаторской программы «Здоровье Подмосковья». На него собрались терапевты, врачи общей практики, кардиологи, пульмонологи, фтизиатры, гастроэнтерологи, гематологи, эндокринологи, отоларингологи, стоматологи, гинекологи, инфекционисты, а также медики скорой помощи, ординаторы и студены медвузов. Многие участвуют в работе секций онлайн.

«В этом году съезд посвящён внедрению искусственного интеллекта в здравоохранении. Сейчас ИИ помогает представителям первичного звена быстро и правильно поставить диагноз. Многофакторный анализ в дистанционном формате позволяет быстро определить у пациента уровень холестерина, артериальное давление и так далее. Это очень важно для качественного проведения диспансеризации и профосмотров. А в рентгенодиагностике ИИ в считанные секунды может найти онкологические заболевания на ранних стадиях», – отметила профессор кафедры терапии МОНИКИ им. Владимирского, главный внештатный терапевт Московской области Наталья Санина.

«Основной контакт граждан с системой здравоохранения происходит именно через вас. От того, как терапевты, участковые и врачи общей практики встречают пациентов, зависит многое. Чем больше люди прислушиваются к вам, тем больше уверенности, что задача, поставленная президентом в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», будет выполнена. Особая благодарность ветеранам, которые заложили основу отечественного здравоохранения, и всем тем, кто сейчас защищает Родину. Наша святая обязанность – чтобы члены семьи бойцов, а также те, кто вернулся с передовой, приходя в наши поликлиники и ФАПы, чувствовали особое внимание и заботу», – обратился к участникам форума замминистра здравоохранения России Андрей Плутницкий.

«Уверен, что Подмосковье станет примером внедрения инноваций. Программа съезда очень насыщенная. Надеюсь, что мероприятие принесёт большую пользу системе здравоохранения всей страны», – добавил замминистра.

«Мы используем искусственный интеллект в лучевой диагностике посредством специального сервиса. Пользуемся всеми 17 вариантами применения ИИ, которые представлены на этой площадке. Так, при компьютерной томографии, маммографии и флюорографии искусственный интеллект помогает намного быстрее оценивать изображения, не пропускать вторичные показатели», – рассказал заведующий отделением лучевой диагностики Реутовской клинической больницы Александр Емельянов.

«Наш институт разработал программу с применением искусственного интеллекта для хронических больных, которые нуждаются в диспансерном наблюдении. Участковому врачу невозможно уделять каждому пациенту много времени. Поэтому вначале с ним беседует ИИ, узнаёт частоту приёма лекарств, жалобы и только потом принимает решение о переключении на врача. Иногда человек даже не понимает, что вначале с ним общается искусственный интеллект», – отметил Соболев.

«Правовая защита врачей – одна из целей деятельности врачебной палаты Подмосковья и Национальной медицинской палаты. Мы давно занимаемся этой проблемой. Сегодня врач – это не просто клиницист, а ещё и психолог, менеджер и даже юрист. В работе он сталкивается со множеством вопросов. Поэтому для практикующего медика правовая грамотность очень важна», – подчеркнул Лившиц.