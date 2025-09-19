Двукратный чемпион России по водным лыжам Павел Смирнов тренируется в Дубне
Воспитанник Спортивной школы водных видов спорта в Дубне Павел Смирнов в этом году стал двукратным чемпионом первенства России по водным лыжам. Сейчас он тренируется на водном стадионе им. В. Нехаевского, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
«Очень рад, что стал уже двукратным чемпионом России. Планирую в дальнейшем выполнить норматив кандидата в мастера спорта по прыжкам с трамплина и занимать первые места», – сказал Смирнов.
Всё лето Павел тренировался на воде каждый день. Зимой воднолыжники занимаются общей физической подготовкой и плавают в бассейне. Этот сезон у спортсменов выдался удачным. Впервые за долгое время им удалось занять призовое место на Кубке России.
«Гордимся нашими воднолыжниками. Это знаковый вид спорта для наукограда. Здесь его развивали великие тренеры, учёные-физики и изобретатели братья Нехаевские. Их традиции продолжают учащиеся Спортшколы водных видов спорта – 80 ребятишек. Многие из них защищают честь Подмосковья и страны в сборных Московской области и России», – сказал глава городского округа Максим Тихомиров.Одной из главных задач он назвал возвращение международных соревнований на стадион в Дубне.