Двукратный чемпион России по водным лыжам Павел Смирнов тренируется в Дубне

19 сентября 2025, 16:24

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Воспитанник Спортивной школы водных видов спорта в Дубне Павел Смирнов в этом году стал двукратным чемпионом первенства России по водным лыжам. Сейчас он тренируется на водном стадионе им. В. Нехаевского, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.







«Очень рад, что стал уже двукратным чемпионом России. Планирую в дальнейшем выполнить норматив кандидата в мастера спорта по прыжкам с трамплина и занимать первые места», – сказал Смирнов.

«Гордимся нашими воднолыжниками. Это знаковый вид спорта для наукограда. Здесь его развивали великие тренеры, учёные-физики и изобретатели братья Нехаевские. Их традиции продолжают учащиеся Спортшколы водных видов спорта – 80 ребятишек. Многие из них защищают честь Подмосковья и страны в сборных Московской области и России», – сказал глава городского округа Максим Тихомиров.