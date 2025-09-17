В школы Дубны пришли работать 23 новых педагога
23 преподавателя устроились на работу в школы городского округа Дубна за первые шесть месяцев текущего года. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».
Для учителей в Московской области действуют различные меры поддержки. О них рассказал член Совета депутатов Дубны от ЕР Александр Руденко.
«Это и предоставление служебного жилья, и программы по льготной аренде и ипотеке, и социальные выплаты, которые реально меняют жизнь молодых специалистов», — заявил Александр Руденко.Он отметил, что с начала года в Дубне увеличили размер компенсации за аренду жилья до 30 тысяч рублей в месяц. Кроме того, действует программа «Социальная ипотека», в рамках которой основная сумма жилищного кредита в течение десяти лет погашается из бюджета области, а хозяин квартиры платит только процент по займу.
В округе также предусмотрены выплаты молодым специалистам и гранты для учителей, приехавших из других регионов.
В рамках реализации Народной программы «Единой России» в Дубне развивается образовательная инфраструктура. В частности, в 2024 году капитально отремонтировали здания школы №1 и центра допобразования «Дружба», а с 2020 по 2025 годы на территории шести школ округа построили стадионы.