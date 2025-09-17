В школы Дубны пришли работать 23 новых педагога

17 сентября 2025, 10:51

оригинал Фото: пресс-служба отделения ЕР в Дубне

23 преподавателя устроились на работу в школы городского округа Дубна за первые шесть месяцев текущего года. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».





Для учителей в Московской области действуют различные меры поддержки. О них рассказал член Совета депутатов Дубны от ЕР Александр Руденко.





«Это и предоставление служебного жилья, и программы по льготной аренде и ипотеке, и социальные выплаты, которые реально меняют жизнь молодых специалистов», — заявил Александр Руденко.