Компания из ОЭЗ «Дубна» расширила производство аромадиффузоров
Резидент особой экономической зоны «Дубна» – компания «Эйс Технологии» – расширила производство ароматических диффузоров и комплектующих к ним. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию пристройки к существующему производственному корпусу. Инвестиции в расширение производства составили около 150 млн рублей. За счёт расширения на предприятии создали 18 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Как отметили в министерстве, компания «Эйс Технологии» разрабатывает и производит на территории ОЭЗ «Дубна» устройства преобразования жидкообразной ароматической композиции в ароматизированный воздух. Основные продукты – автоматические ароматические диффузоры и комплекты к ним, в том числе картриджи с ароматической жидкостью.
Общая площадь производственного комплекса компании на подмосковной площадке превысила 2,5 тыс. кв. м.