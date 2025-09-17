В ОЭЗ «Дубна» запустят производство «умных» электросчётчиков
Компания «РОКИП» запустит в особой экономической зоне «Дубна» производство инновационного электрооборудования. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию двухэтажного производственного здания, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Инвестиции в проект компании на территории ОЭЗ «Дубна» превышают 250 млн рублей. На предприятии создадут около 40 рабочих мест. Старт производства на новом объекте запланирован на четвёртый квартал этого года», – рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева«РОКИП» разрабатывает и производит интеллектуальные приборы учёта электричества, а также устройства для сбора и передачи информации с них в технологические автоматизированные системы энергопредприятий.