Онкоскрининг полости рта прошли в Подмосковье около 300 тысяч человек

01 сентября 2025, 10:24

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 300 тысяч человек бесплатно прошли онкоскрининг полости рта на приёме у стоматологов в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Для проверки наличия новообразований во рту проводится люминесцентная стоматоскопия — быстрая и абсолютно безболезненная процедура.





«Если проверка показывает патологические изменения в тканях, пациента направляют на более углубленную диагностику. Всего с начала года в Подмосковье онкоскрининг полости рта прошли уже почти 300 тыс. человек, отклонения были выявлены у 454 из них. Эти пациенты получили направление на консультацию к онкологу», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.