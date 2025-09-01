Онкоскрининг полости рта прошли в Подмосковье около 300 тысяч человек
Почти 300 тысяч человек бесплатно прошли онкоскрининг полости рта на приёме у стоматологов в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Для проверки наличия новообразований во рту проводится люминесцентная стоматоскопия — быстрая и абсолютно безболезненная процедура.
«Если проверка показывает патологические изменения в тканях, пациента направляют на более углубленную диагностику. Всего с начала года в Подмосковье онкоскрининг полости рта прошли уже почти 300 тыс. человек, отклонения были выявлены у 454 из них. Эти пациенты получили направление на консультацию к онкологу», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Люминесцентная стоматоскопия проводится следующим образом: стоматолог направляет в полсть рта пациента люминесцентную лампу. При этом любое отклонение от нормы светится иначе, чем здоровые ткани.