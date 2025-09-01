В Одинцовском округе открыли филиал Центра Рошаля для всей семьи
В селе Ромашково Одинцовского городского округа начал работать филиал Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля. Медицинскую помощь там оказывают взрослым и детям, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«В новом КДЦ уже ведут прием педиатры, терапевты, врачи УЗИ-диагностики и отоларингологи. К октябрю планируем расширить перечень до 40 профилей. Важно, что в одном месте получить консультации специалистов и пройти качественную диагностику сможет вся семья. Планируется, что там смогут принимать до 600 пациентов в день», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Филиал Центра Рошаля в Ромашкове оснащён аппаратами МРТ, КТ, УЗИ, денситометром и видеоэндоскопическими стойками. Организован стационар кратковременного пребывания для проведения малоинвазивных операций.
«В Центре будут работать ведущие специалисты, профессора и доктора медицинских наук, врачи высшей категории. Планируется также открыть центр компетенций для лечения сложных заболеваний. Новый филиал – это настоящий центр здоровья для всей семьи», – сказала главный врач Детского центра им. Л.М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.Получить медицинскую помощь в новом КДЦ Ромашково можно бесплатно, по полису ОМС. Для этого необходимо направление 057/У. Получить его можно в поликлинике по месту прикрепления.