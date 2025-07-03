В Детском центре вылечили мальчика, повредившего лицо рыболовным воблером
Врачи Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля помогли 10-летнему мальчику с необычной травмой. Ребёнка доставила в клинику бригада скорой помощи, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Случай произошёл во время рыбалки, когда школьник забрасывал удочку Рыболовный воблер зацепил ему губу, нос, а также верхнее и нижнее веко так, что не открывался глаз. При осмотре врачи диагностировали рваные раны века с инородным телом.
«Воблер глубоко задел ткани века, полностью ограничив его подвижность. Благодаря слаженной работе челюстно-лицевых хирургов и офтальмохиругов удалось извлечь инородное тело и восстановить целостность тканей. К счастью, глазное яблоко не получило повреждений, и операция прошла успешно», – рассказала врач-офтальмолог Анна Синютина.Уже через сутки после хирургического вмешательства мальчик был выписан домой.