В Детском центре вылечили мальчика, повредившего лицо рыболовным воблером

03 июля 2025, 16:10

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля помогли 10-летнему мальчику с необычной травмой. Ребёнка доставила в клинику бригада скорой помощи, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Случай произошёл во время рыбалки, когда школьник забрасывал удочку Рыболовный воблер зацепил ему губу, нос, а также верхнее и нижнее веко так, что не открывался глаз. При осмотре врачи диагностировали рваные раны века с инородным телом.



Фото: пресс-служба Минздрава МО





«Воблер глубоко задел ткани века, полностью ограничив его подвижность. Благодаря слаженной работе челюстно-лицевых хирургов и офтальмохиругов удалось извлечь инородное тело и восстановить целостность тканей. К счастью, глазное яблоко не получило повреждений, и операция прошла успешно», – рассказала врач-офтальмолог Анна Синютина.