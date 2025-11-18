Дзюдоист из Серебряных Прудов успешно выступил на турнире в Туле

18 ноября 2025, 10:51

Фото: пресс-служба администрации м.о. Серебряные Пруды

Турнир по дзюдо среди юношей и девушек на призы АО «Машзавод «Штамп» состоялся в Туле. В число участников, показавших хорошие результаты, вошёл представитель подмосковных Серебряных Прудов Степан Симонов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Всего в соревнованиях приняли участие 650 спортсменов 2010-2018 годов рождения из разных российских регионов и Республики Беларусь.



