Дзюдоист из Серебряных Прудов успешно выступил на турнире в Туле
Турнир по дзюдо среди юношей и девушек на призы АО «Машзавод «Штамп» состоялся в Туле. В число участников, показавших хорошие результаты, вошёл представитель подмосковных Серебряных Прудов Степан Симонов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Всего в соревнованиях приняли участие 650 спортсменов 2010-2018 годов рождения из разных российских регионов и Республики Беларусь.
Соревнования проходили в спортивном манеже «Арсенал» 15-16 ноября. Дзюдоисты вступали в единоборства с соперниками своей возрастной и весовой категории. Мероприятие организовал спортклуб «Тульский Левша».«По итогам турнира Степан Симонов занял место в основной сетке соревнований (седьмое-восьмое место)», — говорится в сообщении.