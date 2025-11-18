Достижения.рф

В посёлке Тучково снесли пять аварийных домов

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Снос пяти многоквартирных домов, находившихся в аварийном состоянии, завершили в посёлке Тучково Рузского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.



В частности, снесли остатки двухэтажного дома по адресу: улица Школьная, 1.

«Этот дом построили в 1958 году, его общая площадь составляла 425 квадратных метров. Со временем здание обветшало, жильцов оттуда расселили, а в 2024 году там произошёл пожар, почти полностью уничтоживший постройку. Жители посёлка через «Добродел» отправляли запросы на демонтаж объекта, и администрация округа выполнила их пожелания», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Кроме того, на Школьной улице снесли ещё два расселённых аварийных дома — №2 и №4, а на улице Мира — дома №4 и №5.
Лев Каштанов

