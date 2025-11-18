Егорьевские футболистки стали лучшими в Национальной студенческой лиге
Команда «Мастер-Сатурн», за которую играют воспитанницы егорьевского Спортивного училища №5, заняла первое место в Общероссийском дивизионе Национальной студенческой футбольной лиги. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Матчи финального этапа турнира проходили в Ессентуках 14 ноября.
«К финалу команда «Мастер-Сатурн» подошла, имея за плечами победы над студентками Кубанского государственного университета и футболистками из Казани в четверть- и полуфинале. За первое место егорьевские юниорки сразились с представительницами Российского университета дружбы народов», — говорится в сообщении.Финальная игра завершилась со счётом 5:0 в пользу «Мастер-Сатурна». Лучшим игроком турнира признали Софию Квачантирадзе, а звание лучшего нападающего получила Анна Шипулина.