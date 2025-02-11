Дзюдоист Коловердов из Подмосковья завоевал бронзу на Кубке Европы

Павел Коловердов (фото: пресс-служба Минспорта МО)
Спортсмен из подмосковного округа Щёлково Павел Коловердов завоевал бронзовую медаль на Кубке Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Павел Коловердов выступал в весовой категории до 66 кг. В четвертьфинале он проиграл представителю Словакии Матею Клубучнику, а в борьбе за третье место турнира одержал победу над Иваном Ельдичем из Хорватии и двумя россиянами — Магомедом Джамулаевым и Германом Кобецом», — говорится в сообщении.Отмечается, что золотую медаль в весовой категории до 66 кг завоевал российский спортсмен Абдула Парчиев, а серебро досталось французу Марину Шабону.
Кубке Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года проводился в Сараеве — столице Боснии и Герцеговины. Участниками соревнований стали около 400 спортсменов из 22 стран.
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