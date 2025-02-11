Корнюхин ответил, что влияет на результаты «Химок»

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Результаты «Химок» в Российской Премьер-Лиге связаны с задержками зарплат, считает экс-тренер вратарей команды Евгений Корнюхин. Своим мнением он поделился с Metaratings.ru.
«…Сейчас говорят о задержках зарплаты в клубе. Меня это обошло стороной, в этом плане у меня нет никаких претензий к «Химкам». Естественно, футболистов тяжело настраивать на победы, когда им не платят зарплату. Они хотят получать зарплату вовремя, как и все остальные. Так что задержки по зарплате сильно влияют на результаты команды», — высказался Корнюхин.Кроме того, Корнюхин подчеркнул, что в стране необходимо развивать тренерскую школу, а не полагаться только лишь на иностранцев.
Перед этим стало известно, в какую команду перешел полузащитник Илья Жигулев.
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