Подмосковный тяжелоатлет Могучев завоевал медаль Кубка России

Максим Могучев (фото: пресс-служба Минспорта МО)
Бронзовую медаль завоевал спортсмен из Люберец Максим Могучев на Кубке России по тяжёлой атлетике, его награда стала четвёртой в копилке подмосковной сборной, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Максим Могучев, выступающий в весовой категории 102 килограмма, в заключительный день турнира сумел подняться на третью ступень пьедестала почёта с результатом суммы двоеборья (рывок и толчок) 370 кг. Золотую медаль в этой категории выиграл представитель Кемеровской области, а серебряную — спортсмен из Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.Ранее на турнире серебряные медали завоевали подмосковные тяжелоатлетки Александра Фурдик, Яна Кондрашова и Евгения Гусева. Этот результат вывел женскую команду Московской области на второе место в общекомандном зачёте Кубка России.
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