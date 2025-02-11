«Спартак» интересуется хавбеком «Бешикташа» Жедсоном Фернандешем

Фото: istockphoto/Rost-9D
Португальский хавбек из «Бешикташа» Жедсон Фернандеш интересен российскому «Спартаку» в качестве альтернативы Ивану Иличу.
По данным metaratings.ru, официально клубы не переговаривались, однако неформальный диалог на тему возможного трансфера игрока все же состоялся.
Также известно, что Фернандеш хорошо знаком Фрэнсису Кахигао, который является новым спортивным директором «красно-белых».
Кроме Фернандеша, у «Спартака» на примете еще несколько кандидатур на замену Иличу, отмечают обозреватели.
26-летний Жедсон Фернандеш играет в «Бешикташе» с лета 2022 года. Его послужной список насчитывает 14 мячей с 15 результативными передачами в 114 играх. По оценке портала Transfermarkt, Фернандеш стоит 17 миллионов евро.
Ранее стало известно, что могло повлиять на результаты «Химок» в российской Премьер-Лиге.
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Также известно, что Фернандеш хорошо знаком Фрэнсису Кахигао, который является новым спортивным директором «красно-белых».
Кроме Фернандеша, у «Спартака» на примете еще несколько кандидатур на замену Иличу, отмечают обозреватели.
26-летний Жедсон Фернандеш играет в «Бешикташе» с лета 2022 года. Его послужной список насчитывает 14 мячей с 15 результативными передачами в 114 играх. По оценке портала Transfermarkt, Фернандеш стоит 17 миллионов евро.
Ранее стало известно, что могло повлиять на результаты «Химок» в российской Премьер-Лиге.
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Никита Кротов