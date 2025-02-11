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«Спартак» интересуется хавбеком «Бешикташа» Жедсоном Фернандешем

Фото: istockphoto/Rost-9D

Фото: istockphoto/Rost-9D

Португальский хавбек из «Бешикташа» Жедсон Фернандеш интересен российскому «Спартаку» в качестве альтернативы Ивану Иличу.
По данным metaratings.ru, официально клубы не переговаривались, однако неформальный диалог на тему возможного трансфера игрока все же состоялся.

Также известно, что Фернандеш хорошо знаком Фрэнсису Кахигао, который является новым спортивным директором «красно-белых».



Кроме Фернандеша, у «Спартака» на примете еще несколько кандидатур на замену Иличу, отмечают обозреватели.

26-летний Жедсон Фернандеш играет в «Бешикташе» с лета 2022 года. Его послужной список насчитывает 14 мячей с 15 результативными передачами в 114 играх. По оценке портала Transfermarkt, Фернандеш стоит 17 миллионов евро.

Ранее стало известно, что могло повлиять на результаты «Химок» в российской Премьер-Лиге.

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#мир
#россия
#футбол
#спорт
#новости
Корнюхин ответил, что влияет на результаты «Химок»
Корнюхин: на результаты команды «Химки» влияет задержка зарплаты
11 февраля 2025, 12:29

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Результаты «Химок» в Российской Премьер-Лиге связаны с задержками зарплат, считает экс-тренер вратарей команды Евгений Корнюхин. Своим мнением он поделился с Metaratings.ru.
«…Сейчас говорят о задержках зарплаты в клубе. Меня это обошло стороной, в этом плане у меня нет никаких претензий к «Химкам». Естественно, футболистов тяжело настраивать на победы, когда им не платят зарплату. Они хотят получать зарплату вовремя, как и все остальные. Так что задержки по зарплате сильно влияют на результаты команды», — высказался Корнюхин.
Кроме того, Корнюхин подчеркнул, что в стране необходимо развивать тренерскую школу, а не полагаться только лишь на иностранцев.

Перед этим стало известно, в какую команду перешел полузащитник Илья Жигулев.

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#мир
#россия
#спорт
#футбол
#новости
#тренер
#зарплаты
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Жигулёв перешёл в КАМАЗ из «Краснодара»
11 февраля 2025, 12:13

Фото: istockphoto/FotografieLink

Полузащитник Илья Жигулев перешел в КАМАЗ из «Краснодара», пишет metaratings.ru. Футболист заключил контракт до конца этого сезона.
С сентября 2022-го по январь текущего года Жигулев был хавбеком «Пари НН». В его послужном списке имеется одна результативная подача за 33 игры.

Также Илья Жигулев играл в молдавском «Милсами», «Роторе», «Заглембе» из Польши, «Тосно» и «Урале».

Перед этим стало известно, что защитник «Сокола» Владимир Ковачевич высказался за проведение товарищеского матча между сборными России и Сербии.

Игрок не может сказать, кто из них сильнее, однако, по его мнению, игра будет интересна как для болельщиков из Сербии, так и для российских.

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#мир
#россия
#футбол
#спорт
#новости
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Ковачевич оценил идею провести товарищеский матч между Россией и Сербией
Ковачевич назвал отличной идею провести товарищеский матч между РФ и Сербией
11 февраля 2025, 11:53

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Идея провести товарищеский матч между сербской и российской сборной является отличной. Об этом в беседе с metaratings.ru высказался защитник команды «Сокол» Владимир Ковачевич.
«Я поддерживаю проведение матча между сборными России и Сербии. Это отличная идея. Для российских и сербских болельщиков это будет интересный матч, а для команд это станет хорошим тестом…» — сказал собеседник.
По словам Ковачевича, ему нравится игра сборной России, а за сербской сборной мужчина, по его словам, следит постоянно. При этом Ковачевич уточнил, что не знает, какая из команд является сильнее.

Ранее стало известно, кто является потенциальным новичком «Спартака», и где проходят его тренировки.

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Травматический пистолет лишил глаза российского бойца ММА, потребуется операция
В Краснодаре боец MMA Крайнов лишился глаза после стрельбы у ночного клуба
11 февраля 2025, 02:39

Фото: iStock/Evgenii Palitsyn

Российский боец ММА Руслан Крайнов потерял глаз в результате стрельбы возле ночного клуба в Краснодаре. По информации клуба «Нарт» в соцсети, мужчине не обойтись без операции.
«У нашего брата по команде произошел вчера несчастный случай на смене (охрана). Возможно, уже многие слышали про эту ситуацию, где Руслан лишился глаза», — передает информацию клуба РИА Новости.
Как сообщили в ГУ МВД по Кубани, инцидент произошёл 9 февраля, когда 34-летний мужчина выстрелил из травматического пистолета, ранив 29-летнего спортсмена. Нападавший и водитель автомобиля Ford Mondeo, на котором он скрывался, задержаны сотрудниками ДПС. У них изъяты пистолет, магазин и 18 патронов к нему.

На счету Крайнова шесть побед в ММA без поражений.

В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», а водитель привлечён за нарушение правил хранения оружия.

Председатель СК Александр Бастрыкин взял расследование на контроль.

Ранее «Радио 1» передавало, что боец UFC Чимаев оценил идею легковеса Махачева сменить категорию. Тот ранее заявил, что не прочь провести бой с Дрикусом Дю Плесси за титул лучшего в следующей весовой категории.

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Потенциальный новичок «Спартака» Солари тренируется в Эмиратах по индивидуальной программе
10 февраля 2025, 15:27

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Аргентинский полузащитник Пабло Солари близок к переходу в московский «Спартак». Сейчас он находится в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), где столичный клуб проводит тренировочный сбор, но занимается по индивидуальной программе.
По информации сетевого издания Metaratings.ru, 23-летний футболист пока не может присоединиться к команде и заниматься в общей группе. Таковы условия контракта: Солари сможет пообщаться с будущими партнёрами на футбольном языке только после того, как пройдёт последний трансферный платёж его предыдущему клубу, а это знаменитый «Ривер Плейт» из Аргентины.

Молодой футболист выступал за эту команду у себя на родине с 2022 года. Он провёл в составе клуба 110 матчей в различных турнирах, в которых забил 30 мячей и отдал 17 голевых передач.

Известный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 7 миллионов евро. По некоторым данным «Спартак» предлагал аргентинцам 12 миллионов. Ранее издание уже сообщало о некоторых сложностях при перечислении платежа за переход Пабло Солари в российский клуб.

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