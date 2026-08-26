Дзюдоист Никулин из Подмосковья победил на первенстве мира

26 августа 2026, 12:58

оригинал Артём Никулин (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Артём Никулин из Фрязина завоевал золотую медаль на первенстве мира по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





Соревнования проходили в городе Сантьяго-де-Гуаякиль в Эквадоре с 16 по 24 августа. В них приняли участие более 450 спортсменов из 59 стран.





«Артём Никулин выступал в весовой категории до 90 килограммов. В финальной схватке он победил дзюдоиста из Узбекистана Джурабека Эшпулатова. А третье место разделили канадец Мэтью Молчанов и россиянин Аслан Туаев», — говорится в сообщении.