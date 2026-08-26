В Подмосковье спасли мужчину с вонзившимся в шею зубцом от пилы

26 августа 2026, 11:56

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Красногорской больницы спасли мужчину с необычным ранением шеи. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Пациента привезли по скорой. Оказалось, что он работал с кувалдой, случайно попал по лежащей рядом пиле, и зубец от неё отлетел прямо в шею. Томография показала, что металлический осколок застрял в районе нижнего бугра щитовидного хряща.





«Операцию провели с использованием электронно‑оптического преобразователя. Этот прибор позволяет видеть не только анатомию, но и положение инородного тела в реальном времени. Благодаря этому врачи смогли с ювелирной точностью удалить зубец, не задев расположенные рядом важные структуры», — рассказал заведующий первым хирургическим отделением Красногорской больницы Николай Мурашов.