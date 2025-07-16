Подмосковная спортсменка Вишневская выиграла первенство Европы по боксу
Подмосковная спортсменка Ксения Вишневская завоевала золото первенства Европы по боксу среди девушек 15-16 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта Московской области.
«Представительница Королёва в составе национальной сборной выступала в весовой категории 48 кг. В бою за звание победительницы европейского первенства она одолела соперницу из Белоруссии Арину Кмиту», – рассказали в ведомстве.Первенство Европы по боксу среди девушек проходило 8-16 июля в сербском городе Нови-Пазар. В соревнованиях участвовали 164 спортсмена – 115 юношей и 49 девушек.