Тренер олимпийского чемпиона и боксера Поветкина погиб в Африке

17 июля 2025, 01:14

В Африке погиб тренер олимпийского чемпиона по боксу Поветкина Нестеров

Игорь Нестеров (Фото: Страница промоутерской компании «Мир бокса» ВК @vsenabox)

Тренер олимпийского чемпиона по боксу Александра Поветкина Игорь Нестеров погиб при выполнении боевого задания на территории Африки. Об этом сообщается на официальной странице промоутерской компании «Мир бокса» во ВКонтакте.





Игорь Нестеров входил в команду олимпийского чемпиона и чемпиона мира Александра Поветкина, выполняя функции тренера по силовой подготовке и спарринг-партнера. Пресс-служба подчеркивает, что он также был одним из самых близких друзей чемпиона.





«Уход Игоря Нестерова — большая утрата для всей боксерской семьи. Тяжело и горько осознавать, что его больше нет с нами», — отмечается в заявлении.