Тренер олимпийского чемпиона и боксера Поветкина погиб в Африке
В Африке погиб тренер олимпийского чемпиона по боксу Поветкина Нестеров
Тренер олимпийского чемпиона по боксу Александра Поветкина Игорь Нестеров погиб при выполнении боевого задания на территории Африки. Об этом сообщается на официальной странице промоутерской компании «Мир бокса» во ВКонтакте.
Игорь Нестеров входил в команду олимпийского чемпиона и чемпиона мира Александра Поветкина, выполняя функции тренера по силовой подготовке и спарринг-партнера. Пресс-служба подчеркивает, что он также был одним из самых близких друзей чемпиона.
«Уход Игоря Нестерова — большая утрата для всей боксерской семьи. Тяжело и горько осознавать, что его больше нет с нами», — отмечается в заявлении.Александру Поветкину 45 лет, он является олимпийским чемпионом 2004 года, чемпионом мира 2003 года и двукратным чемпионом Европы (2002, 2004). В профессиональной карьере он завоевывал временный титул чемпиона мира WBC и регулярный титул чемпиона мира WBA в тяжелом весе.
Ранее сообщалось, что массовая драка с участием не менее 30 человек произошла в московском районе Ясенево. По словам очевидцев, все участники конфликта были вооружены, имеются пострадавшие.