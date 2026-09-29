Дзюдоисты из Ивантеевки завоевали семь медалей на турнире в Туле

29 сентября 2026, 12:35

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Три золотые, одну серебряную и три бронзовые медали завоевали воспитанники спортивного клуба «Динамо-Ивантеевка» на открытом Осеннем турнире по дзюдо, посвящённом 880-летию Тулы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пушкинского городского округа.





Всего в соревнованиях приняли участие свыше 600 спортсменов из разных российских регионов.





«Золотые медали получили Александр Сафронов, выступавший в весовой категории 38 килограммов, а также Илья Гнусин и Дмитрий Градин в весовой категории 55 килограммов», — говорится в сообщении.