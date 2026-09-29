На одном из автобусных маршрутов в Химках увеличили число рейсов

29 сентября 2026, 12:20

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Количество рейсов автобуса №44 компании «Мострансавто», курсирующего в округе Химки по маршруту «Поярково — Лунёво — МЦД Лобня», увеличили. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Увеличить интенсивность движения на маршруте удалось благодаря выводу на линию ещё одного автобуса малого класса.





«Количество рейсов увеличено на восемь: по новому расписанию два автобуса ежедневно выполняют за смену 24 рейса», — уточняется в сообщении.