В Краснозаводске начался снос аварийного дома на 23 квартиры

29 сентября 2026, 12:06

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный шлакоблочный дом с 23 квартирами, находящийся в аварийном состоянии, начали сносить на улице 1 Мая в городе Краснозаводск Сергиево-Посадского округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Дом построили 87 лет назад. Его общая площадь составляет около 710 квадратных метров.





«Обследование показало высокую степень морального и физического износа конструкций. Жильцов из дома расселили, а здание внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.