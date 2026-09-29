В Краснозаводске начался снос аварийного дома на 23 квартиры
Двухэтажный шлакоблочный дом с 23 квартирами, находящийся в аварийном состоянии, начали сносить на улице 1 Мая в городе Краснозаводск Сергиево-Посадского округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Дом построили 87 лет назад. Его общая площадь составляет около 710 квадратных метров.
«Обследование показало высокую степень морального и физического износа конструкций. Жильцов из дома расселили, а здание внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.Завершить снос планируют до середины октября.
Всего на территории Сергиево-Посадского округа выявили 415 аварийных зданий, самостроев и недостроев. В настоящее время 307 проблемных объектов снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.