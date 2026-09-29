Подмосковные спортсменки взяли награды первенства Азии по пауэрлифтингу

29 сентября 2026, 11:56

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три золотые и одну серебряную медаль завоевали представительницы Московской области на первенстве Азии по пауэрлифтингу. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Соревнования проходили в Стамбуле с 22 по 27 сентября, в них приняли участие свыше 200 атлетов.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись подмосковные спортсменки Ульяна Суслова (весовая категория до 63 килограммов), Дарья Валиахметова (весовая категория до 52 килограммов) и Ксения Петрякова (весовая категория до 69 килограммов). Ксения также установила мировой рекорд по жиму среди девушек», — говорится в сообщении.