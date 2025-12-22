Дзюдоисты из Подмосковья победили на международном турнире «Битва Городов»
Команда Подмосковья завоевала золотые медали на международном юношеском турнире по дзюдо «Битва Городов», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В суперфинале, проходившем в «Сириусе», подмосковные спортсмены из Щелкова уверенно победили команду из Нальчика со счетом 13:3. Бронзу турнира завоевали дзюдоисты из Назрани, победившие в матче за третье место сборную Санкт-Петербурга.
В состав чемпионов вошли 14 спортсменов в разных весовых категориях. На пути к финалу команда одержала победы над коллективами из Майами (США), Оренбурга, Иркутска, Краснодара и Санкт-Петербурга.
Турнир, соответствовавший целям госпрограммы «Спорт России», собрал 24 российские и 8 иностранных команд из США, Франции, Словении и других стран. Борьба за кубок и призовой фонд продолжалась почти две недели.
