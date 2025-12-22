Дзюдоисты из Подмосковья победили на международном турнире «Битва Городов»

22 декабря 2025, 09:18

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Команда Подмосковья завоевала золотые медали на международном юношеском турнире по дзюдо «Битва Городов», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.