Юношеский турнир по настольному теннису в Подольске собрал более 150 участников

22 декабря 2025, 09:12

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Свыше 150 спортсменов из девяти российских регионов приняли участие в турнире по настольному теннису в Подольске среди юношей и девушек в возрасте до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Трёхдневный турнир был посвящён подвигу Подольских курсантов.





«Соревнования проводились в одиночном разряде. В первый день теннисисты сражались в предварительных группах, а в оставшиеся два дня проходили финальные встречи», — говорится в сообщении.