Юношеский турнир по настольному теннису в Подольске собрал более 150 участников
Свыше 150 спортсменов из девяти российских регионов приняли участие в турнире по настольному теннису в Подольске среди юношей и девушек в возрасте до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Трёхдневный турнир был посвящён подвигу Подольских курсантов.
«Соревнования проводились в одиночном разряде. В первый день теннисисты сражались в предварительных группах, а в оставшиеся два дня проходили финальные встречи», — говорится в сообщении.Победительницей стала представительница Подольска 14-летняя Анастасия Пахомова, которая занимается в спортшколе олимпийского резерва «Космос». Чемпионка поделилась, что совмещать спорт и учёбу в девятом классе непросто, и поблагодарила тренеров за поддержку.